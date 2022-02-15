15 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области сгорел гостевой дом около нацпарка "Зигальга"

В Челябинской области сгорел гостевой дом на одной из баз в посёлке Тюлюк рядом с национальным парком "Зигальга". Пожар помогали тушить сотрудники нацпарка.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе национального парка, при тушении были использованы пожарные рукава и помпы национального парка. С огнем почти удалось справиться до приезда пожарных из Юрюзани.

Гостевой дом сгорел практически полностью, но соседние здания остались целы. В результате пожара никто не пострадал.

Теги: пожар, Зигальга, гостевой дом,



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