Решение о запрете НБП* в России собираются обжаловать

Решение о запрете и ликвидации в России Национал-большевистской партии* может быть обжаловано. О таком намерении заявил адвокат Алексей Калугин. Он напомнил, что в сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным решение российских властей о ликвидации НБП* и отказ в ее регистрации.

По мнению юриста, решение ЕСПЧ дает основания для пересмотра решения российского суда в связи с новыми обстоятельствами.

"Мы понимаем, что в условиях российской правовой системы положительное решение маловероятно. Но на данный момент это — единственный оставшийся работающий правовой инструмент, и отказываться от борьбы нельзя. Этот прецедент впоследствии может быть использован для изменения негативной практики российских судов", - полагает адвокат.

*Национал-большевистская партия, НБП, нацболы - запрещена на территории РФ и прекратила существование в 2007 году. Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" не имеет отношения к деятельности запрещенной организации.