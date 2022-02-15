Впервые в истории: Канада объявила режим ЧП на федеральном уровне

Премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет министров в понедельник приняли Закон о чрезвычайных ситуациях - документ десятилетней давности, который предоставляет федеральному правительству широкие полномочия для установления порядка во время кризиса.

Стоит отметить, что этот закон применяется впервые в истории страны и позволяет "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместны в обычное время", хотя канадское правительство заявляет, что речь не идёт о привлечении армии к разгону протестов.

Как отмечают канадские СМИ, сейчас федеральное правительство получает целый ряд полномочий, ранее находившихся у правительств провинций и муниципалитетов.

В данном случае закон применяется для решения чрезвычайной ситуации в области общественного порядка. Это означает, что кабинет министров имеет право запрещать "публичные собрания, которые, как можно разумно ожидать, приведут к нарушению общественного порядка", запрещать поездки в пределах любого определенного района, запрещать использование "определенного имущества" и обеспечивать охрану "защищенных мест".

Трюдо заявил, что конкретно в Оттаве федеральные полномочия будут использованы для запрета несанкционированных собраний в центре города, а также для эвакуации крупных грузовиков, использовавшихся в ходе протестов.

Полиция получает больше инструментов для восстановления порядка, включая возможность налагать штрафы и отправлять людей в тюрьму. Закон о чрезвычайных ситуациях предусматривает, что федеральное правительство может налагать штрафы на нарушителей закона в размере до 5000 долларов США, требовать тюремного заключения на срок до пяти лет или применять сразу обе эти меры.

Кабинет министров также предписывает банкам и финансовым учреждениям прекратить обслуживание средств организаторов акций протеста. Для этого готовятся поправки в закон о доходах, полученных преступным путем, и в закон о финансировании терроризма.

Таким образом, дальнобойщики, несогласные с принудительной вакцинацией, и их сторонники фактически приравнены к террористам, а также подготовлена почва для разгона их демонстраций силовым путём.