Уральский военный осужден за крупную взятку сотрудникам ФСБ

Суд на Среднем Урале вынес приговор военнослужащему войсковой части 73795 Ивану Пронину. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере и оштрафовали.

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Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, в июне прошлого года капитан Пронин запланировал демонтаж и вывоз с бывшего места постоянной дислокации воинской части кабелей, металлоконструкций и железобетонных плит для извлечения материальной выгоды. Опасаясь, что об этом узнают контрразведчики, он решил дать взятку сотрудникам отдела ФСБ России, чтобы те "закрыли глаза" на его действия.

Как показало расследование, за согласование и бездействие Пронин пообещал лично передать ФСБ-шникам 200 тысяч рублей. Однако чекисты работали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, и при передаче части взятки в 40 тысяч рублей военный был задержан.

Нижнетагильский гарнизонный военный суд вынес ему свой приговор. Ивану Пронину назначен судебный штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.