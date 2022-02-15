15 Февраля 2022
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Политика За рубежом
(2004) |

В Госдепе призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию из-за "вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы с Украиной". Об этом говорится в заявлении госдепартамента.

Среди причин, по которым Госдеп не рекомендует въезжать в Белоруссию, также указаны риск задержания и пандемия коронавируса.

Кроме того, американцам рекомендуется не приезжать в Молдавию, а тем, кто уже находится в Приднестровье, немедленно оттуда уехать, пишет Regnum.

Напомним, американский президент Джо Байден 11 февраля в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину уже 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале в газете Politico, которая ссылается на собственные источники.

В тот же день Байден призвал американских граждан незамедлительно покинуть Украину, используя любой доступный вариант транспорта.

Теги: госдеп, белоруссия, приднестровье



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