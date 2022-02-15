В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса

С января текущего года в России резко увеличилась стоимость оформления завещания у нотариуса - услуга подорожала на 18,1% в среднем по стране. Таковы данные Росстата.

Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся ведомством с 2009 года.

Рост цен на оформление завещания за один месяц сопоставим, например, с их ростом за весь 2019 год. Максимальный годовой рост был зафиксирован в 2015 году и составил 24,8%.

Тарифы на оформление завещаний в январе выросли неравномерно в разных субъектах. Так, в Томской области и Якутии они увеличились на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, не поменялись вовсе.

Нотариусы — это юристы, действующие от лица государства: их деятельность не является коммерческой, тарифы на их услуги регулируются государством, сообщает РБК.

Тем временем, в России страховые компании поднимают стоимость полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

По словам участников рынка, это связано с ростом стоимости услуг в медицинских клиниках и убыточности полисов.