15 Февраля 2022
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Экономика В России
Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в России запретят продавать крепкий алкоголь в пластике

Крепкий алкоголь запретят производить и продавать в пластике.

Соответствующий проект закона сенаторов Госдума может принять в первом чтении 15 февраля. Как предполагается, в КоАП появится новая статья, согласно которой в России предлагается ввести штраф за продажу алкоголя более 28 градусов в упаковке из пластика.

Правительство поддержало данную инициативу. Как считают эксперты, решение может сказаться на удорожании продукции, но они не видят в этом ничего плохого.

За нарушение этого требования предлагается наказывать должностных лиц штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Юридическим лицам нарушение будет стоить от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Также сенаторы предлагают наделить правоохранительные органы полномочиями по контролю за производством и продажей такого алкоголя в стеклянной таре. Наказание будет вынесено, если на ней не окажется специальной маркировки, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, сетевые магазины отмечают рост спроса на крепкий алкоголь в больших емкостях.

Так, в 2021 году доля проданного алкоголя в бутылках объемом 1 литр выросла на 30–60%.

Теги: алкоголь, спиртное



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