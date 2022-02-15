Дефицит кадров: из-за плохой уборки снега возбудили 1225 уголовных дел

Падение наледи с крыш, несвоевременная уборка снега и другие нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства стали причиной заведения 1 тыс. 225 уголовных дел в прошлом году, заявили в Генпрокуратуре.

Всего в 2021 году прокуроры выявили 370 тыс. таких нарушений. Актуальность проблем отмечается до сих пор. По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, из-за гололеда и наледи по данным на начало февраля пострадали 3 тыс. 158 человек.

В некоторых субъектах наблюдается настоящий снежный коллапс. Как говорят эксперты, причины плохой уборки улиц и крыш кроется в нехватке рабочей силы. В ряде регионов дефицит кадров в сфере ЖКХ оценивается в 50%, пишут "Известия".

Напомним, в Петербурге по делам о хищениях при уборке снега проходят семь подозреваемых. Шестеро из них задержаны, седьмой отпущен под обязательство о явке.