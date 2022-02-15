СМИ: санкции против Москвы будут направлены против основных российских экономических секторов

Ограничительные меры в отношении Москвы в случае вторжения на Украину могут коснуться работы дипмиссии России и экспорта сырья и оружия.

По сообщению Госдепа США, "ничто не исключено". Готовящиеся антироссийские меры Запад до сих пор держит в секрете, чтобы к ним сложнее было подготовиться. Как сообщил собеседник "Известий" в Европарламенте, обсуждаемые санкции будут направлены против основных российских экономических секторов: энергетики, электроники, химической промышленности.

Однако если Южная Европа, Польша, страны Балтии, Швеция и Дания эти решения поддерживают, то Германия, Австрия и ряд стран Восточной Европы "высказываются двусмысленно".

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) готовы в случае вторжения России на Украину ввести жесткие санкции против Москвы.

Как говорится в заявлении министров финансов G7, экономические и финансовые меры "будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики".