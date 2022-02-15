"Роскосмос": уволен практически каждый десятый сотрудник

15 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

"Роскосмос": уволен практически каждый десятый сотрудник

Оптимизация численности персонала "Роскосмоса" в 2019–2021 гг. составила 8,8%.

Как заявил  первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников, в настоящее время общая численность работников ракетно-космической отрасли страны насчитывает 180 тыс. человек. Таким образом, за три года было сокращено более 17 тыс. рабочих мест.

Основное сокращение персонала происходило за счет естественных причин – выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. При этом более 80% сокращения пришлась на накладной персонал и непромышленную группу, что связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов.

Как сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, сокращения в "Роскосмосе" кардинально не меняют ситуацию в отрасли, где всего занято около 200 тыс. человек, в то время как пять лет назад над космическими проектами страны работало 250 тысяч, пишут "Ведомости".

Напомним, в январе было возбуждено уголовное дело по факту хищения у "Роскосмоса" 5,4 млн рублей при исполнении договора о ротации американских членов экипажа МКС.

Теги: Роскосмос, космос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3891

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети