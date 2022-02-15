"Роскосмос": уволен практически каждый десятый сотрудник

Оптимизация численности персонала "Роскосмоса" в 2019–2021 гг. составила 8,8%.

Как заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников, в настоящее время общая численность работников ракетно-космической отрасли страны насчитывает 180 тыс. человек. Таким образом, за три года было сокращено более 17 тыс. рабочих мест.

Основное сокращение персонала происходило за счет естественных причин – выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. При этом более 80% сокращения пришлась на накладной персонал и непромышленную группу, что связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов.

Как сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, сокращения в "Роскосмосе" кардинально не меняют ситуацию в отрасли, где всего занято около 200 тыс. человек, в то время как пять лет назад над космическими проектами страны работало 250 тысяч, пишут "Ведомости".

Напомним, в январе было возбуждено уголовное дело по факту хищения у "Роскосмоса" 5,4 млн рублей при исполнении договора о ротации американских членов экипажа МКС.