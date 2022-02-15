Эксперты: в январе промпроизводство показало двузначные темпы роста

В январе текущего года динамика производства промышленной продукции в России впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста – 10,2% к январю 2021 г.

Как говорится в обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), спрос на промпродукцию в январе также увеличился на 5,8%.

Как говорится в обзоре, такие темпы роста регистрировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах. Расчеты Института основываются на косвенных интегральных показателях – потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог, пишут "Ведомости".

Напомним, в январе 2021 года производство сократилось на 2,5%, в феврале на 1,4%, в марте был замечен рост производства на 1,1%, позже Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2021 года - с 1,1% до 2,3%.