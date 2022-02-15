Российских медиков оправдывают в 38 раз чаще других

Доля оправдательных приговоров по уголовным делам в отношении российских медиков в 38 раз больше, чем по любым другим.

Таковы результаты анализа приговоров в отношении медработников, проведенного адвокатом "Актион медицины" Александром Коршуновым. В исследование попали 159 находящихся в открытом доступе судебных актов, которые дошли до кассационной инстанции за 2020–2021 гг. При этом остались без внимания приговоры, опубликованные с существенной частью изъятых данных, а также преступления коррупционной направленности, связанные с участием медиков в госзакупках.

Как оказалось, 61% приговоров был вынесен по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), что принято называть "врачебной ошибкой".

22,6% дел связаны со служебным подлогом. Реже медработники привлекались к ответственности по статьям о халатности, получении взятки, неоказании помощи больному и оказании небезопасных услуг.

Как отмечается, большинство приговоров обвинительные, но медиков нередко оправдывают.

Всего в 2020–2021 ггт медиков оправдывали в 11,5% случаев, говорится в исследовании, а средняя доля оправдательных приговоров в России в это время составила 0,22 и 0,26% в 2020 г. и 2021 г. соответственно, пишут "Ведомости".

Напомним, в Оренбургской области во время военной службы погиб солдат из Краснокамска Лев Пономарев. Смерть произошла из-за врачебной ошибки.