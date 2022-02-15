15 Февраля 2022
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Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

КС оценит заинтересованность следствия в медосвидетельствовании

Конституционный суд России рассмотрит вопрос о порядке медосвидетельствования, необходимого для изменения меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

В настоящее время его можно пройти только с согласия следователя, который ведет дело, или начальника СИЗО. Как считает жительница Калининграда Нина Мургина, которая обратилась в КС, такой порядок не соответствует Основному закону, так как вопрос направления к врачам зависит от органа, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В июле 2020 года россиянка стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве и Центральный районный суд Калининграда отправил ее в следственный изолятор. Женщина предоставила документы из медкарты городской больницы, из которой следует, что у нее было обнаружено несколько заболеваний, включенных в перечень препятствующих помещению людей с такими диагнозами в СИЗО.

Согласно правительственному регламенту решение о проведении медосвидетельствования принимает либо следователь, в чьем производстве находится дело, либо администрация СИЗО, но Мургиной эту процедуру не согласовали, хотя у нее были первичные документы о наличии заболеваний и подтверждения от медико-санитарной части ФСИН.

Эти решения Мургина пыталась обжаловать, но суды отказывались принимать материалы к рассмотрению.

Как сообщил адвокат Александр Забейда, действующий порядок проведения медосвидетельствования имеет недостатки. Как считает юрист Дмитрий Горбунов,  следствию и руководству СИЗО невыгодна простая процедура медосвидетельствования, поскольку это исключает фактор процессуального воздействия на фигуранта дела, пишут "Ведомости".

Ранее Конституционный суд России встал на сторону заявителей – контрактников Гасанхана Умарсаидова, служившего в Каспийске, и Андрея Кузьмина (служил в Красноярске и Новосибирской области), оспаривавших конституционность норм законодательства, которые позволяли взыскивать с военнослужащих средства, начисленные из-за ошибки командира.

 

Теги: Конституционный суд, медосвидетельствование, следствие, СИЗО



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