В СФ предложили закрепить неприкосновенность россиян, жалующихся омбудсмену

Рабочая группа Совета Федерации разработала поправки в действующий конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ".

Ими предусматривается закрепление неприкосновенности граждан, обращающихся к уполномоченному по правам человека с жалобой, на законодательном уровне.

Как заявила сенатор Екатерина Алтабаева, подготовленные рабочей группой изменения в закон об омбудсмене затрагивают целый ряд статей, которые будут уточены, расширены и дополнены.

Также поправки разрешают обращаться к уполномоченному по правам человека не только лично, но и по телефону или онлайн, сообщает РИА "Новости".