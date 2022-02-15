15 Февраля 2022
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Спорт В России
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Фигуристка Валиева прокомментировала ситуацию с нарушением антидопинговых правил

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала ситуацию с нарушением антидопинговых правил на зимней Олимпиаде в Пекине.

Она отметила сложность последних дней и нехватку эмоций. "То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала, и поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения", - сказала россиянка.

В эфире "Первого канала" она отметила, что счастлива находиться на Играх и "стараться представлять нашу страну".

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг. При этом CAS не принимал решение по поводу того, употребляла ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства.

Теги: Валиева, Олимпиада, фигурное катание, допинг



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