В Подмосковье в жилом доме взорвался газ

Один житель пострадал при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Люберцах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По предварительным данным, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома номер 21 в первом Панковском проезде", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, в результате хлопка пострадал мужчина. В результате инцидента повреждены остекление в квартире и входная дверь. конструкции здания не повреждены. Обстоятельства ЧП выясняются.