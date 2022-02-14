Зеленский объявил 16 февраля Днём единения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о появлении в стране Дня единения, уточнив, что "Донбасс и Крым вернутся дипломатическим путём", передаёт корреспондент Накануне.RU. Обращение политик опубликовал в своём Telegram-канале.

"Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда. Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путём переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - сказал Зеленский.

Он озвучил дату "вторжения" России – 16 февраля.

"Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство. У нас – одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за неё бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться. Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!", - подытожил Зеленский.