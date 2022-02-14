Дочь экс-главы Ставрополья объяснила, откуда у неё $788 тысяч

Дочь экс-губернатора Ставрополья Александра Гаевская объяснила, откуда у неё на счету появились $787,5 тыс., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в сети появился короткий ролик, на котором видно, как Гаевская, показывая название игравшей композиции, "засветила" баланс своего счёта, на котором была указанная сумма. Посыпались различные комментарии. Позже девушка отметила, что "совесть у неё чиста, а деньги она заработала".

В 16 лет она отправилась учиться в США, где осталась и живёт уже 12 лет.