Губернатор Югры проведёт "прямую линию" "2022 – год культурного наследия народов России"

Губернатор Наталья Комарова проведёт "прямую линию" "2022 – год культурного наследия народов России", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Для коренного населения нашего региона "катра йис вәԯупсы, пе̄с йис о̄лупса" (культура – это и есть жизнь)". Обсудим создание возможностей для самореализации, развития талантов, доступность в каждом из муниципальных образований этих возможностей. В преддверии международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" познакомимся поближе с участниками события и его программой", - написала в своих соцсетях Комарова.

Модераторами станут композитор, музыкант, председатель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера "Ма мэхэм" ("Моя земля"), Посол доброй воли международной организации северных регионов "Северный форум" Вера Кондратьева, победитель всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", финалист всероссийского конкурса "Лидеры России" Антон Романов, журналист, продюсер, режиссер, директор "Школы кино, ТВ и блогинга" Юлия Давыдова, педагог-организатор Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, режиссер, руководитель театральной студии "ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина" Юрий Зайдуллин.

Встреча начнётся в 12.00 18 февраля.