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Происшествия Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле за злоупотребление наказан экс-глава горотдела ГИБДД

В Свердловской области наказаны четверо бывших сотрудников отдела полиции "Нижнетагильское". Они отправятся в колонию за злоупотребление полномочиями или его организацию, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

В июле 2020 года два инспектора остановили автомобиль, за рулём которого ехал бесправный водитель. Его привезли в отдел полиции для составления протокола. Несмотря на правонарушение, руководитель отделения приказал не наказывать водителя, что сотрудники отдела ГИБДД и сделали. Приговор суда – от девяти месяцев до двух лет колонии-поселении.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что сотрудники, о которых идёт речь, уволены из органов внутренних дел ещё в 2020 г., вскоре после того, как сыщики регионального ФСБ выявили данный противоправный факт.

"Все указанные сотрудники полиции были вынуждены расстаться с системой МВД по отрицательным мотивам", - уточнил Горелых.

Напомним, осенью 2020 г. представители ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова. По некоторым данным, вместе с Черновым был задержан ещё один офицер, которые, по тогдашним данным, фигурировали в деле о злоупотреблении полномочиями. После этого руководитель Нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки.

Теги: ГИБДД, руководитель, Чернов, Нижний Тагил



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