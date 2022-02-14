Премьер Канады готовится объявить режим ЧП из-за "Конвоя свободы"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо собирается ввести в стране режим ЧП, чтобы "дать федеральному правительству дополнительные полномочия для борьбы с "Конвоем свободы"", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Премьер-министр проинформирует кабмин о своём решении позже, сообщает "CBC". При этом армию он для решения ситуации привлекать не собирается.

Ранее американское правительство призвало канадских коллег положить конец блокаде дальнобойщиков из движения "Конвой свободы" на границе двух стран.