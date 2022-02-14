Американская подлодка вторглась в территориальные воды России на четыре километра - Шойгу

Инцидент с иностранной подлодкой произошел в территориальных водах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

По словам главы оборонного ведомства, лодка-нарушительница, предположительно, принадлежит США.

Она была обнаружена во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп (южная группа Больших Курильских островов). Лодка вошла в территориальные воды России на четыре километра, операция по ее выдворению заняла почти три часа.

Действия иностранной подлодки Шойгу назвал "совершенно необоснованной и непонятной активностью".