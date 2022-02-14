Вариант обращения к президенту по поводу ЛНР и ДНР Госдума выберет в ходе рейтингового голосования

Совет Госдумы сегодня решил, как депутаты выберут вариант обращения к президенту России по поводу признания независимости ЛНР и ДНР.

Выбор между вариантом КПРФ и "Единой России" пройдет с помощью рейтингового голосования. С учетом того, какая партия имеет в палате большинство, несложно предугадать результат.

"На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе. Разница в них заключается в следующем. Первое (его предлагает КПРФ – прим. ред.) — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе (вариант "Единой России" – прим. ред.) — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", — сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.