14 Февраля 2022
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Происшествия В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Суд подтвердил обязанность Навального удалить ложные сведения о Дерипаске

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Навальным о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Заседание состоялось сегодня. На нем апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Навального. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Дерипаска подал иск в конце февраля 2020 года и требовал 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Миллиардер хотел, чтобы Навальный опроверг свои обвинения в "незаконной поддержке государства на нерыночных условиях".

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бизнесмена к оппозиционеру. Сообщалось, что Навальный обязан удалить информацию о миллиардере, а также опубликовать официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Также с оппозиционера суд взыскал 1 рубль в качестве компенсации.

Теги: алексей навальный, олег дерипаска



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