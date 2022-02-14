"Шанс договориться есть всегда": Лавров поделился с Путиным мнением по поводу "западных партнеров"

Владимир Путин сегодня провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс?" – спросил у министра президент.

"Будучи главой МИДа, я должен сказать, что шансы есть всегда. Наши возможности далеко не исчерпаны, я бы предложил их продолжать и наращивать", - заявил Лавров.

Путин поинтересовался, есть ли уже проект ответа США и НАТО на их ответ на российские вопросы по безопасности. Лавров заверил, что ответ готов, он сформулирован на десяти страницах.

Пока ответы НАТО и США Россию не устраивают. Лавров рассказал, что первая часть ответа по гарантиям безопасности не удовлетворяет Россию, вторая — более конструктивная.