14 Февраля 2022
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бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

"Водоканал" на месяц перекроет улицу Мельникова в Екатеринбурге

В связи с проведением ремонтных работ, движение автотранспорта по улице Мельникова в Екатеринбурге будет закрыто на месяц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Проводить работы будут специалисты МУП "Водоканал" с 1 марта по 7 апреля 2022 года. За это время рабочие планируют построить сети водоснабжения к многоквартирному жилому дому на улице Нагорная в Верх-Исетском районе. Работы будут проводиться на участке проезжей части в районе дома № 12 на улице Нагорная.

Напомним, что для удобства владельцев автотранспорта, все дорожные работы опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, Мельникова, Водоканал, движение, дорога, ремонт



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