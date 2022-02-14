В Екатеринбурге определят судьбу снесённой Краснознамённой группы

Мэрия Екатеринбурга готовится предпринять новую попытку вернуть городу Краснознамённую группу с орденом Ленина. Однако чиновники сами до конца не решили, где разместить архитектурную композицию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

15 февраля пройдёт заседание "Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга" (неофициально — "Совета неравнодушных горожан"), объединяющего городских лидеров общественного мнения. Именно там должны решить, какую площадку выбрать для Краснознамённой группы. Традиционно, встреча пройдёт под председательством мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что чиновники решили отказаться от возвращения "народного памятника" на историческое место — на Плотину городского пруда. В качестве подтверждения этой версии парламентарий привёл документ, согласно которому деньги на капитальный ремонт площадки так и не были выделены.

Однако, как сообщил источник Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга, местная власть всё-таки не исключает, что подаренный горожанам за вклад в Победу памятник вернётся на Плотину. На прошедшем накануне совещании чиновникам указали проработать вопрос, возможно ли в реальные сроки осуществить ремонт площадки и реставрацию самой Краснознамённой группы.

Как сообщил Накануне.RU вице-мэр Алексей Бубнов, в мэрии ранее запроектировали работы по капитальному ремонту Плотины. Сумма работ составляет около 60 млн руб. "Мы сейчас ищем бюджетные средства, которые можно довести и эти работы выполнить", — сообщил Бубнов.

Предстоящая встреча совета должна стать определяющей в вопросе восстановления Краснознамённой группы. Среди чиновников нет сопротивления по данному вопросу, сообщает источник Накануне.RU. Однако в "Совете неравнодушных горожан" есть множество общественников, которые могут попытаться помешать возвращению советского памятника. Впрочем, в таком случае "борцы с памятником" рискуют пойти против общественного мнения: подавляющее большинство горожан — за возвращение Краснознамённой группы, и у чиновников есть результаты соответствующих социологических опросов.

Краснознамённую группу с орденом Ленина вручили Свердловску (ныне — Екатеринбург) в 1974 году за вклад в Победу, за революционные и научные достижения свердловчан. В 2013 году городские чиновники демонтировали памятник под покровом ночи, что вызвало возмущение общественности. Позже местная власть неоднократно заявляла о своих намерениях по возвращению архитектурной композиции, но воз и ныне там. Возможно, встреча "Совета неравнодушных" сдвинет дело с мёртвой точки.