В 2021 году число ИП росло только в 35 из 85 регионов

В минувшем году в России зарегистрировались более 824 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП), это на 36% больше, чем в 2020 году. Ликвидировано при этом 800 тыс. ИП – это на 15,6% меньше, чем в 2020 году, посчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

Впрочем, положительный прирост обеспечили всего 35 российских регионов, в остальных 50 наблюдалась убыль микробизнеса.

Максимальный прирост обеспечили Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия, Тыва, Москва, Татарстан, Подмосковье, Башкирия, Адыгея и Удмуртия. Самое сильное сокращение ИП наблюдалось в Ингушетии, Чечне, Дагестане.

"Открытия и закрытия индивидуальных предприятий вернулись примерно на допандемийный уровень. Большая часть ИП относится к микробизнесу, который особенно сильно пострадал в период коронавирусного кризиса. Трудные времена для них не остались позади: последствия пандемии до конца не преодолены, а господдержка сворачивается.

Потребительский спрос в целом восстановился, однако он сконцентрирован по большей части в крупных агломерациях с высокими доходами населения. Основная часть небольших предприятий продолжает испытывать нехватку средств. Для снижения финансовой нагрузки, чтобы не платить страховые взносы и освободить себя от сдачи отчетность, многие предприниматели перешли на режим самозанятости. Обороты малого бизнеса выросли по сравнению с первым годом пандемии, но их доля в совокупной выручке всего российского бизнеса снизилась. Таким образом, небольшие предприятия в значительно меньшей степени по сравнению с крупным бизнесом ощущают восстановление экономики. При этом предприниматели испытывают инфляционное давление и сталкиваются с ростом издержек. Это сдерживает развитие малого бизнеса в России и создает серьезные препятствия на пути к увеличению его доли в ВВП страны", - отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.