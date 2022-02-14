В 2021 году число ИП росло только в 35 из 85 регионов

14 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В 2021 году число ИП росло только в 35 из 85 регионов

В минувшем году в России зарегистрировались более 824 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП), это на 36% больше, чем в 2020 году. Ликвидировано при этом 800 тыс. ИП – это на 15,6% меньше, чем в 2020 году, посчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

Впрочем, положительный прирост обеспечили всего 35 российских регионов, в остальных 50 наблюдалась убыль микробизнеса.

Максимальный прирост обеспечили Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия, Тыва, Москва, Татарстан, Подмосковье, Башкирия, Адыгея и Удмуртия. Самое сильное сокращение ИП наблюдалось в Ингушетии, Чечне, Дагестане.

"Открытия и закрытия индивидуальных предприятий вернулись примерно на допандемийный уровень. Большая часть ИП относится к микробизнесу, который особенно сильно пострадал в период коронавирусного кризиса. Трудные времена для них не остались позади: последствия пандемии до конца не преодолены, а господдержка сворачивается.

Потребительский спрос в целом восстановился, однако он сконцентрирован по большей части в крупных агломерациях с высокими доходами населения. Основная часть небольших предприятий продолжает испытывать нехватку средств. Для снижения финансовой нагрузки, чтобы не платить страховые взносы и освободить себя от сдачи отчетность, многие предприниматели перешли на режим самозанятости. Обороты малого бизнеса выросли по сравнению с первым годом пандемии, но их доля в совокупной выручке всего российского бизнеса снизилась. Таким образом, небольшие предприятия в значительно меньшей степени по сравнению с крупным бизнесом ощущают восстановление экономики. При этом предприниматели испытывают инфляционное давление и сталкиваются с ростом издержек. Это сдерживает развитие малого бизнеса в России и создает серьезные препятствия на пути к увеличению его доли в ВВП страны", - отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Теги: ип, сокращение, микробизнес, регионы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3864

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети