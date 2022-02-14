Торговым сетям запретят открывать новые магазины в шести муниципалитетах Челябинской области

В Челябинской области УФАС направит главам шести муниципалитетов информацию по превышению торговыми сетями пороговых значений. В этих территориях торговые сети не смогут приобретать или арендовать дополнительную площадь.

В Карабаше, Еткульском и Коркинском районах доля "Пятерочки" превышает 25%. В Южноуральске не сможет открывать новые магазины торговая сеть "Магнит", в Трехгорном – "Монетка", а в Локомотивном – "Пятерочка" и "Монетка".

"Указанная информация будет направлена в адрес глав названных муниципальных образований для принятия ими мер по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.