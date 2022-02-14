Страны G7 готовы ввести жесткие санкции против России из-за Украины

Страны "Большой семерки" (G7) готовы в случае вторжения России на Украину ввести жесткие санкции против Москвы.

Как говорится в заявлении министров финансов G7, экономические и финансовые меры "будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики".

Подчеркивается, что любая агрессия России в адрес Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом.

Напомним, США обещают ввести против России самые суровые санкции в случае "агрессии к Киеву". Ранее СМИ сообщили, что экспортные ограничения могут быть сравнимы с теми, что США применяют к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану.