Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне от напряженности в российско-украинских отношениях. В своем Telegram-канале он обратился к украинскому президенту и к самим украинцам, предусмотрительно предупредив, что "не выходит за рамки своих полномочий, поскольку это скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова".

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", - пишет Кадыров, призывая украинского президента выполнять Минские соглашения. "Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!" – обращается "простой гражданин".

"А теперь я хочу обратиться к украинцам. Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все, для того, чтобы вытравить это чувство общности. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!" – заканчивает Кадыров.