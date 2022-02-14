Забил "Спартаку" – получи контракт. ФК "Урал" продлил соглашение с Евсеевым

Футбольный клуб "Урал" продлил контракт с полузащитником Алексеем Евсеевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, обновленный договор с игроком действует до лета 2023 года. Всего за уральский клуб Евсеев провел 50 официальных матчей и забил шесть мячей.

Стоит отметить, что на нынешних сборах команды в ОАЭ Алексей уже отметился двумя голами. Хавбек забил по мячу в ворота московского "Спартака" и арабского "Дубай Сити".

Напомним, что полузащитник выступал за ФК "Урал" в 2017-2018 годах, но потом покинул команду. Летом 2020 года Евсеев вернулся в клуб на правах свободного агента.