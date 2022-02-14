"Хватит это терпеть": Жириновский идет на поправку, партия идет в суд – ЛДПР

Пресс-служба ЛДПР опубликовала заявление на фоне появления разнообразных слухов о здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Точно известно только то, что он госпитализирован с пневмонией и ковидом, его состояние стабильное.

В СМИ и Telegram-каналах ежедневно появляются слухи. Основной – Жириновский находится на аппарате ИВЛ, что довольно серьезно для людей его возраста (политику 75 лет).

"В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровнем лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от "анонимных источников" о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних "инсайдов" не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе, - говорится в заявлении партии. - ЛДПР более никогда не будет сотрудничать с рядом интернет-изданий, которые спекулировали на подобных "новостях" и публиковали все подряд без малейшей проверки. А юристы ЛДПР в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд".

В партии призвали СМИ, "которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском".

"Повторимся: состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии", - добавили в партии.