Свердловским музеям выделят средства на усиление охраны, после порчи картины в "Ельцин-центре"

Министерство культуры РФ выделит дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений. Об этом заявила региональный министр культуры Светлана Учайкина во время пресс-конференции, посвященной вопросам охраны предметов искусства в музеях. Причиной послужил недавний инцидент на выставке в "Ельцин-центре" Екатеринбурга, где охранник пририсовал глаза героям картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры".

Светлана Учайкина также заявила, что ранее актов вандализма по отношению к произведениям искусства в свердловских музеях не было. Этот же случай показал, что в регионе настало время пересмотреть все, что связано с сохранностью экспонатов. По итогам конкурсной процедуры на 2022 год, из 24 заявившихся учреждений Среднего Урала финансовую поддержку получит Музей истории Екатеринбурга.

Однако не все согласились с подобным решением проблемы. Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин заявил, что при желании вандал все равно испортит экспонат, а потому, в первую очередь, необходимо повышать культурную образованность населения. Более того, отгонять людей от искусства посредством ограждений - бессмысленно.

"Если человек решил навредить произведению, его ничто не остановит. Есть системы охраны, есть смотрители, но ничто не остановит намерения человека. Музеи уделяют вопросам безопасности огромное внимание. Главная задача — это повышение общей культуры нации. Это должно происходить через музеи, филармонии и т. д. Посетитель сам должен быть воспитан в этом ключе. Тогда ему никогда не придет в голову что-то разрушить или испортить, - заявил Никита Корытин. - Произведение было написано для того, чтобы им можно было любоваться, оно должно поражать человека. И отгонять людей не всегда имеет смысл".

Представители "Ельцин-центра" заявили, что после инцидента оградили все картины защитным стеклом. Еще более неприятной эту ситуацию делает то, что охранник даже не принес Центру извинений за порчу экспоната.

Напомним, что личность вандала была установлена и представлена общественности. 60-летнего сотрудника ЧОПа поставили как раз охранять произведения искусства, однако тот, по всей видимости, решил подкорректировать часть коллекции Третьяковской галереи. Позднее он рассказал, что подрисовать глаза героям картины ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника.

Позднее в эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника и даже предположил, как он мог выглядеть.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. руб. К счастью, полотно было застраховано на 75 млн руб. Несмотря на это, в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело.