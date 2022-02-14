14 Февраля 2022
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Контрафактный алкоголь Пермь (2018) | Фото: Прикамское управление Росгвардии

Полицейские изъяли 16 тысяч литров суррогата в Югре, где от отравления умерли 14 человек

В Югре полицейские изъяли более 16 тысяч литров паленой водки в пяти муниципалитетах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО.

"На территории ХМАО – Югры завершилась операция "Алкоголь", нацеленная на противодействие незаконному обороту спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. За период проведения мероприятий возбуждено 21 уголовное дело, 19 из них раскрыты. В рамках пресечения нарушений реализации алкогольной продукции составлено 216 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении юридических лиц - 17, индивидуальных предпринимателей - 70, физических лиц - 129. Выявлено 15 административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 9 территориальных подразделениях", - говорится в сообщении.

Всего за период проведения мероприятий на территории округа из незаконного оборота изъято 16 354,7 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Метанол обнаружили в водке, которую изъяли в Кондинском и Октябрьском районах. По фактам реализации было возбуждено два уголовных дела.

Напомним, накануне новогодних праздников и в дни рождественских каникул в Югре отравились суррогатным алкоголем и погибли 14 человек. .

Теги: контрафактный алкоголь, паленая водка, метанол



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