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Общество
Госдума (2018) | Фото: RT

У Жириновского, якобы, выявили воспалительные процессы в головном мозге, - "112"

Врачи, якобы, диагностировали у заразившегося коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге, сообщает телеграм-канал "112".

Утверждается, что политик, якобы, находится на кислородной терапии, а подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.

Жириновский, по данным канала, якобы, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, лидер ЛДПР находится в ЦКБ в Москве с пневмонией и коронавирусом, личных заявлений не делает. Mash писал, что ситуация осложняется диабетом.

В Минздраве сообщили, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля. СМИ также писали, что он до последнего момента мог скрывать информацию о своей болезни, опасаясь посеять сомнения в рядах сторонников вакцинации.

Теги: жириновский, коронавирус



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