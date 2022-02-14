14 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Властелин колец: Кольца власти (2022) | Фото: Prime Video / YouTube

В сети появился первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Стриминговый сервис Amazon Prime представил тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Д. Р. Толкина.

В сериале речь пойдет о событиях легендарной Второй эпохи истории Средиземья. Это значит, что время действия – за тысячи лет до "Хоббита" и непосредственно "Властелина колец". Сериал "перенесет зрителей в эпоху, когда зарождались великие державы, королевства поднимались к славе и падали в руины, невероятные герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей грозил покрыть весь мир мраком".

В сериале будут как уже знакомые зрителю персонажи (благо многие из них живут тысячи лет), так и новые.

"От самых темных глубин Мглистых гор до величественных лесов столицы эльфов Линдона, до захватывающего дух островного королевства Нуменор и до самых дальних уголков карты эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить долго после они ушли", - анонсируют создатели.

Тизер менее чем за 10 часов набрал на YouTube более 5 млн просмотров.

Сериал стартует 2 сентября этого года.

Теги: властелин колец, сериал, тизер, кольца власти, толкин, amazon prime



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