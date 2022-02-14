Кинематографисты тоже выступили против "списка традиционных ценностей" Минкульта России

К Союзу театральных деятелей, выступивших против минкультовского "списка традиционных ценностей", присоединились кинематоргафисты. Они написали министру культуры России Ольге Любимовой письмо. Среди подписантов обращения более 30 российских продюсеров, режиссеров и сценаристов: Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Александр Роднянский, Эдуард Илоян, Авдотья Смирнова, Валерий Федорович и Евгений Никишов, Андрей Звягинцев, Данила Козловский и др., пишут "Ведомости".

В письме кинематографистов говорится: "Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы".

Стоит отметить, что не все артисты выступают против "списка", который уже получил славу скандального и противоречивого.

Так, депутат Госдумы и актер Сергей Певцов возмутился тем, что Минкульт решил приостановить работу по принятию "списка". По мнению артиста, мнение нескольких театральных деятелей ничто перед 100 тыс. пользователей, одобрившими документ на сайте проектов законодательных актов. Правда, еще 79 тыс. высказались против, но Певцов считает, что это незначительная цифра относительно 100 тыс.