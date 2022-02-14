Основатель Lurk заподозрил в причастности к его делу экс-главу Group-IB

Основатель хакерской группы Lurk Константин Козловский, осужденный сегодня к 14 годам в колонии строгого режима, выступил с обращением. Текст зачитал после заседания суда адвокат Федор Акчермышев, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в последнем слове Константин Козловский уже заявлял, что дело появилось из-за американских агентов, которые якобы каким-то образом оказались его "кураторами" в ФСБ. Таковыми, по его мнению, были осужденные за госизмену экс-сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, бывший руководитель расследований киберинцидентов "Лаборатории Касперского" и бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, еще один бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев. Впрочем, по какому эпизоду были осуждены Михайлов, Стоянов и Докучаев, официально неизвестно, их дело засекречно.

Также основатель группы Lurk рассказывал о давнем знакомстве с одним из уральских олигархов, подчеркивая также, что компьютер, по сути, был найден у его крестника. Более того, этот факт подтверждён следствием.

А сегодня в своем обращении Козловский добавил в список людей, возможно, причастных к его делу, главу одной из крупных российских нефтяных компаний и, предположительно, близких к нему сотрудников из спецслужбы.

Также он указал на возможную причастность экс-руководителя Group-IB Илью Сачкова - предположительно, компания проводила экспертизу по делу Lurk, якобы "подмахивая следствию и обслуживая потерпевших на коммерческой основе".

Сам основатель компании Group-IB Илья Сачков находится под стражей как подозреваемый в госизмене.

Напомним, хакеров из группы Lurk обвинили в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Сам Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США. Впрочем, следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.