Завершено расследование дела об изнасиловании и убийстве туристки из Перми на Среднем Урале

СКР завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования и убийства туристки из Перми, 35-летней Анастасии Пыхтеевой, тело которой обнаружили на берегу реки Серга в июне прошлого года. Как выяснилось, жертва добровольно пошла со своим убийцей, поверив в слова бывшего заключенного.

Напомним, что Анастасия Пыхтеева пропала в Нижнесергинском районе. По словам ее близких, 29 мая женщина направилась в Михайловск и должна была вернуться на следующий день, однако с тех пор путешественница на связь не выходила. Тело женщины нашли 4 июня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, 21 мая обвиняемый, будучи пьяным и находясь на территории природного парка "Оленьи ручьи" в Нижнесергинском районе увидел палатку с туристкой. Мужчина решил похитить вещи пермячки и убить ее, чтобы скрыть разбойное нападение. Чтобы стало проще реализовать задуманное, он подговорил свою спутницу, которая также проходит по делу как обвиняемая.

Злоумышленник разбудил Анастасию, обманув, что неизвестные лица украли принадлежащую ей байдарку. Под этим надуманным предлогом он и вывел свою жертву на открытый участок местности, где угрожая ножом и избив деревянной палкой, сначала надругался, а после убил. В совершении сексуального насилия помогала и спутница мужчины, удерживая туристку. Смерть женщины наступила на месте происшествия от нескольких колото-резаных ранений.

После "парочка" вернулась к палатке и забрала имущество убитой на общую сумму в 200 тыс. рублей.

Уже 3 июня житель Нижних Серег был задержан по подозрению в убийстве туристки. При задержании обвиняемый угрожал применением физического насилия одному из полицейских, а также натравил на него овчарку.

"Когда сыщики уголовного розыска, проводившие мероприятия по раскрытию этих жестоких преступлений, вычислили ныне обвиняемого в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду "фас!", натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного залпа в воздух выстрел был произведен по животному. Скрыться обвиняемому не удалось - он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах", хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, проверки показаний на месте, очные ставки. Проведены судебно-медицинские, трасологические, лингвистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы. В итоге была собрана достаточная доказательственная база, которая уже в ближайшее время будет направлена в суд для рассмотрения по существу.

Оба фигуранта дела - житель Нижних Серег 1977 г.р. и жительница Карпинска 1995 г.р., в зависимости от роли каждого, выступают обвиняемыми по следующим статьям:

п."к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера);

(убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера); п.п."а","б" ч.2 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью);

(иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью); п.п."а","б" ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью);

(изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью); п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Кроме того, обоим фигурантам инкриминируется несколько эпизодов кражи чужого имущества (ст.158 УК РФ), а обвиняемому мужчине – ещё и совершение действий в целях уклонения от административного надзора (ст.314.1 УК РФ), угроза применения насилия в отношении представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти (ч.ч.1,2 ст.318 УК РФ)