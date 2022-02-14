Комитет Госдумы поддержал два варианта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Согласно информации ТАСС, второй вариант постановления включает в себя консультации с министерством иностранных дел.

Отмечается, что оба варианта направлены в Совет Думы. Завтра два постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложенное КПРФ обращение к президенту о признании независимости ЛНР и ДНР. Судя по всему, "Единая Россия", от которой, в итоге, и будет зависеть принятие окончательного решения, пока не готова высказаться за одобрение обращения и будет ждать реакции правительства и Кремля.