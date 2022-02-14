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Общество Челябинская область
техника, ремонт дороги, каток (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд подтвердил нарушения при ремонте дорог в Челябинске с ущербом в 56 млн рублей

Верховный суд РФ подтвердил законность выводов Главного контрольного управления Челябинской области о причинении подрядчиком бюджету Челябинска убытка в 56 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Нарушения выявили эксперты регионального ОНФ. Так, подрядчик уложил в Челябинске битум, который по документам был изготовлен в этот же день в Нижнем Новгороде. Также общественникам удалось выявить факты занижения верхнего слоя асфальта на Университетской набережной и Новоградском проспекте.

Администрацией Челябинска работы были приняты и оплачены. Тогда общественники обратились в ГКУ с просьбой о проверке на предмет соблюдения нормативов при организации закупочной процедуры и исполнении госконтракта. Ведомство подтвердило наличие нарушений, что привело к убыткам в размере 56 млн рублей.

"Комитет дорожного хозяйства Челябинска и министерство дорожного хозяйства и транспорта пытались оспорить акт ГКУ в судах, однако, пройдя несколько инстанций, лишь упустили время для взыскания убытков в бюджет. Суды подтвердили неустранимые нарушения при организации закупки и исполнении госконтракта. Решение вступило в силу", - рассказали в ОНФ.

Теги: ремонт дорог, ОНФ, ущерб, суд,



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