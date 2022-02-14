"Назаявлял министр, а ничего не делается": в Госдуме жестко раскритиковали Минпросвещения РФ

В Госдуме сегодня в жестких формулировках критиковали Министерство просвещения России за качество образования и отсутствие системной воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями.

"Крайне низкое качество образования и неэффективная система образования. Сейчас практикуется система, навязанная извне. Мы должны двигаться к изменению. Сложно расставаться с мыслью о том, что тестовая система неидеальна", - заявил зампред Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

Впрочем, не только на уровне министерства Толстой видит виноватых. "Другая проблема – отсутствие идеологии в стране. Конечно, люди, которые писали Конституцию, потирают руки. Учитель в классе не знает, о каком будущем страны он рассказывает детям", - пожаловался депутат.

Он предложил начать с изменения школьного предмета "информатика": "Надо поменять курс информатики, обучать детей тому, как работают соцсети, какие есть правила информационной гигиены. Смешно детей учить примитивным азам программирования, когда они все находятся в Tik Tok, прекрасно там ориентируются, а им рассказывают то, что в 70-х годах было актуально".

Зампред Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что "Минпросвещения ничего не делает для того, чтобы учитель работал с учениками и их родителями". "Да, напланировали много, назаявлял министр, а ничего не делается", - возмутился парламентарий.

"На учителя нападают и дети, и родители, никто его не защищает, он становится объектом буллинга. В сети появляются видео, как учитель кого-то шлепнул, но никто не отматывает назад, не видит, что к этому привело", - добавил Чернышов.

Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) отметила, что в последний раз тема информационной безопасности детей обсуждалась в Госдуме в 2018 году, за это время в 32 регионах произошло 58 трагедий (имеются в виду школьные конфликты, шутинг и т.д.).