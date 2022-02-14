В Роспотребнадзоре поставили цель по коллективному иммунитету - 90%

Нужно достигнуть уровня коллективного иммунитета в 90%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-1". Сейчас этот показатель чуть выше 60% и снизился на 2%.

Как показывает статистический анализ, никакого влияния на заболеваемость и смертность коллективный иммунитет не имеет. Так, в январе в Севастополе он был 90%, а смертность от ковида была одной из самых высоких в России. А в тех регионах, где он был наименьший (Дагестан, Карачаево-Черкесия), и ковидная смертность была одной из самых низких.

В целом корреляция между коллективным иммунитетом и всеми показателями смертности равна нулю, а заболеваемость даже чуть выше с ростом иммунитета, что ставит под вопрос адекватность самого показателя.

Интересно, что в декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уровень коллективного иммунитета депутатов Госдумы составляет 94%. На днях иммунизированный лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что в Госдуме 300 человек болеют коронавирусом.

Новая цель Роспотребнадзора фактически означает, что все должны или постоянно болеть, или вакцинироваться.