Песков: Проект о сохранении духовных ценностей будет дорабатываться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал приостановку обсуждения государственной политики по сохранению культурных ценностей.

По словам Пескова, проект о сохранении духовных ценностей будет дорабатываться, он вызвал критику многих деятелей культуры, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минкульт приостановил общественные обсуждения проекта указа президента о "традиционных духовно-нравственных ценностях". Список ценностей (а также основных угроз для них) вызвал неоднозначную реакцию в культурном сообществе, обернувшуюся скандалом.

В министерстве решение о приостановке объяснили необходимостью "выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков".