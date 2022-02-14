Петр Толстой: Блогеры, трэш-стримеры, Собчак, Моргенштерн – не окажут положительного влияния на детей

В Госдуме сегодня обсуждают на парламентских слушаниях информационную безопасность детей. По мнению участников круглого стола, среди которых были представители всех думских фракций, наибольшую опасность представляет тот контент, который дети потребляют в сети. Партийные деятели и общественники могут без труда назвать "врагов", но вот с предложением альтернатив у них довольно туго.

"С кого дети сегодня берут пример? – возмущается зампред Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"). - Блогеры, трэш-стримеры, Собчак, Моргенштерн. Я не думаю, что эти деятели окажут позитивное влияние на наших детей. Все это: пропаганда наркотиков, "чайлд фри", ЛГБД - все это идет для того, чтобы лишить наших детей будущего".

Сенатор Маргарита Павлова возмущена поведением IT-гигантов и их детищ – соцсетей. "Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от заведения детей. Мы должны обратить внимание на поведение IT-гигантов. Мы ждем результатов действия закона о приземлении. На "ВКонтакте" мне много жалуются, она приобрела имидж "самой грязной" соцсети", - заявила член Совета Федерации (кстати, с недавних пор "ВКонтакте" контролируется государственными структурами – прим. ред.).