14 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
корпорация всмпо-ависма (2008) | Фото: Накануне.ru

Минздрав Прикамья прокомментировал информацию о пострадавших во время ЧП на "ВСМПО-Ависма"

В минздраве Пермского края прокомментировали информацию о состоянии двух пострадавших на предприятии корпорации "ВСМПО-Ависма", передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве официально подтвердили информацию о двух пострадавших. Одна из них, как сообщалось раньше - 50-летняя женщина. У нее термический ожог тела - 50%, а также ожог верхних дыхательных путей.

Второй пострадавший - 25-летний мужчина с термическим ожогом рук 6%.

Оба были госпитализированы в городскую больницу города Березники.

Напомним, 13 февраля 2022 года при извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления, произошло попадание горячего титанового шлака на снег. В результате интенсивного образования пара два человека получили ожоги.

Инспекция труда проводит проверку, по итогам которой материалы будут направлены в следственные органы. Также инспекция труда обещает принять меры "административного характера".

Теги: ВСМПО-Ависма, машинист, снег, травма, пострадавшие



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