Монетизация контента? Толстой предложил изменить в школах информатику

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на первом заседании рабочей группы Комитета Госдумы по просвещению по вопросам детской безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся и педагогических работников предложил изменить школьный курс информатики таким образом, чтобы дети занимались правилами безопасного поведения в сети. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Толстой сказал, что главная задача - это обезопасить детей в сети. А "тот курс, который сегодня называется информатика, стоит вообще поменять и обучать детей ориентироваться на просторах интернета, понимать, как работают соцсети, как монетизируется контент, какой вообще контент монетизируется и какие есть правила и требования информационной гигиены".

Он считает, что в XXI веке учить детей "каким-то примитивным азам программирования" смешно, так как они все находятся в TikTok и других соцсетях.

Позиция Толстого о защите детей в сети вполне оправдана. Но непонятно, при чем тут основы программирования.

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что "та информатика, которой сейчас учат в школе, - это умение нажимать кнопки". А цифровизация образования - это просто пользование бытовой техникой. Никакого программирования давно нет, поэтому дети не имеют представления об алгоритмах, которые играют все бóльшую роль в повседневной жизни.