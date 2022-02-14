В Госдуме предложили посадить в тюрьму журналиста, возмутившегося методами Этери Тутберидзе

14 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова (2020) | Фото: zen.yandex.tm

В Госдуме предложили посадить в тюрьму журналиста, возмутившегося методами Этери Тутберидзе

В Госдуме сегодня предложили радикально бороться с критиками тренера Этери Тутберидзе.

Депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") предложил уголовную ответственность для журналиста Сергея Смирнова* (*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Тот в своем твиттере репостнул тред (ветку с комментариями), где осуждались тренерские и педагогические подходы Этери Тутберидзе.

Тутберидзе – тренер российских фигуристок и, в частности, Камилы Валиевой, попавшей в допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине. Существует распространенное мнение о том, что у Тутберидзе слишком жесткие методы, из-за которых спортсмены быстро подрывают здоровье и заканчивают карьеру. С этим мнением, в частности, согласна известный детский психолог Людмила Петрановская. Смирнов* репостнул тред и подписал его так: "почему надо запретить фигурное катание".

Нилов посчитал, что это "нападки", и пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы те завели на журналиста уголовное дело.

"Смирнов — иноагент-провокатор, он вредитель, как у нас в народе говорят, подонок, который заслуживает за эти нападки уголовной статьи", - заявил Нилов во время парламентских слушаний о детской безопасности. Он добавил, что "тюрьма должна быть за это".

Теги: олег нилов, этери тутберидзе, запрет, критика, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3835

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети