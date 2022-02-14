В Госдуме предложили посадить в тюрьму журналиста, возмутившегося методами Этери Тутберидзе

В Госдуме сегодня предложили радикально бороться с критиками тренера Этери Тутберидзе.

Депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду") предложил уголовную ответственность для журналиста Сергея Смирнова* (*признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом). Тот в своем твиттере репостнул тред (ветку с комментариями), где осуждались тренерские и педагогические подходы Этери Тутберидзе.

Тутберидзе – тренер российских фигуристок и, в частности, Камилы Валиевой, попавшей в допинговый скандал на Олимпиаде в Пекине. Существует распространенное мнение о том, что у Тутберидзе слишком жесткие методы, из-за которых спортсмены быстро подрывают здоровье и заканчивают карьеру. С этим мнением, в частности, согласна известный детский психолог Людмила Петрановская. Смирнов* репостнул тред и подписал его так: "почему надо запретить фигурное катание".

Нилов посчитал, что это "нападки", и пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы те завели на журналиста уголовное дело.

"Смирнов — иноагент-провокатор, он вредитель, как у нас в народе говорят, подонок, который заслуживает за эти нападки уголовной статьи", - заявил Нилов во время парламентских слушаний о детской безопасности. Он добавил, что "тюрьма должна быть за это".