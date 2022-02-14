Под Екатеринбургом столкнулось больше 20 автомобилей

Сегодня утром под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием 21 автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Аварии произошли в 11.30 на 14-м км Серовского тракта Екатеринбурга. К ликвидации происшествия пришлось привлечь 20 человек и три единицы техники.

"Сегодня утром в 9:51 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение - произошло массовое ДТП. По прибытию первого пожарного подразделения стало известно, что в ДТП попало семь автомобилей. Буквально через 30 минут произошло второе ДТП с участием 14 автомобилей. На месте ДТП развернуты пункты обогрева с обеспечением горячим чаем", - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения 60 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Чернецкий.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу также рассказали Накануне.RU, что в аварии пострадал один человек. Причиной столкновения, по версии ГИБДД, стали сами водители, которые не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин. В результате часть авто столкнулись и перекрыли проезд, еще несколько машин съехали с проезжей части в кювет.

"Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга оказали помощь участникам ДТП, чтобы освободить проезжую часть в максимально короткий срок. В настоящий момент движение на участке полностью восстановлено", - добавили в отделении пропаганды.